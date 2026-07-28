Sabaudia Incontra 2026: politica, economia e affari globali dal 31 luglio al 21 agosto

Piantedosi, Zangrillo, Valditara e Conte tra gli ospiti della rassegna condotta da Andrea Pancani. In programma confronti su imprese, comunicazione politica, difesa, autonomia strategica e nuovi equilibri internazionali

Dal 31 luglio al 21 agosto torna “Sabaudia Incontra – Dialoghi in Corte”, la rassegna estiva che riunisce nella Corte comunale esponenti del governo e delle istituzioni, leader politici, manager, imprenditori, giornalisti e rappresentanti del mondo della cultura.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Sabaudia e condotta dal vicedirettore del Tg La7 Andrea Pancani, propone un calendario di incontri dedicati alla politica, all’economia, all’impresa, alla sicurezza, alla comunicazione e ai principali scenari internazionali.

Piantedosi apre la rassegna

Ad aprire l’edizione 2026, il 31 luglio, sarà il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, protagonista di un faccia a faccia sui temi della sicurezza, dell’immigrazione e delle principali sfide che interessano il Paese.

La serata proseguirà con il panel “L’Italia delle imprese: le sfide per la crescita”, al quale parteciperanno, tra gli altri, il presidente dell’Anac Giuseppe Busia, l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme, l’amministratore delegato della Società Stretto di Messina Pietro Ciucci e la giornalista di Class Cnbc Janina Landau.

Il 1° agosto il confronto sarà dedicato al rapporto tra politica e comunicazione. Al panel “Come parla la politica, dalla Tv ai social” interverranno Livio Gigliuto, presidente dell’Istituto Piepoli, Marco Agnoletti, Tommaso Longobardi e Lorenzo Pregliasco, cofondatore di YouTrend.

Il 2 agosto, con “L’anno (elettorale) che verrà”, si confronteranno rappresentanti delle principali forze politiche: Roberto Morassut per il Partito democratico, Raffaele Nevi per Forza Italia, Raffaella Paita per Italia Viva, Nicola Procaccini per Fratelli d’Italia e Francesco Silvestri per il Movimento 5 Stelle. Al dibattito parteciperà anche il direttore del Messaggero Roberto Napoletano.

Il panel su difesa e sicurezza

Il 3 agosto sarà ospite il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che affronterà i temi della modernizzazione dello Stato e dell’attualità politica.

A seguire, il panel “Difesa e sicurezza nei nuovi assetti globali” analizzerà il cambiamento degli equilibri internazionali e le nuove sfide strategiche, industriali e tecnologiche. Al confronto parteciperanno la sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo, il responsabile della Divisione Spazio di Leonardo Massimo Claudio Comparini, il presidente di Netgroup Giuseppe Mocerino, l’amministratore delegato di Rheinmetall Italia Alessandro Ercolani, il vicedirettore di Adnkronos Giorgio Rutelli e l’europarlamentare Salvatore De Meo.

Il 4 agosto sarà la volta del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, seguito dal confronto “Sovranisti o Futuristi?” tra Marco Rizzo e Gianni Alemanno.

Il 7 agosto interverrà il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Partendo dal suo libro “Una nuova primavera”, l’incontro affronterà le prospettive del centrosinistra e le prossime scadenze elettorali.

Dai nuovi imperi all’autonomia strategica

Il 10 agosto la rassegna si concentrerà sugli equilibri internazionali con “L’era dei nuovi tiranni”, incontro costruito attorno all’ultimo saggio dell’editorialista del Corriere della Sera Goffredo Buccini, che dialogherà con lo storico Giordano Bruno Guerri.

Dopo la pausa di Ferragosto, il 20 agosto il professore di Relazioni internazionali Vittorio Emanuele Parsi e l’ambasciatore Ettore Francesco Sequi saranno protagonisti dell’incontro “Vecchi e nuovi imperi”.

Nella stessa serata, il panel “Quale industria per l’autonomia strategica?” riunirà il presidente di Federmeccanica Simone Bettini, il presidente di Unem Gianni Murano e il giurista d’impresa Nunzio Bevilacqua, per discutere il ruolo delle imprese italiane nelle sfide europee della competitività e dell’energia.

A chiudere l’edizione, il 21 agosto, sarà “Coraggio, fatti… fottere. Il West(ern) di Donald Trump”, approfondimento sugli Stati Uniti e sul presidente americano a partire dal saggio di Massimiliano Lenzi. Con l’autore si confronteranno il giornalista Alan Friedman, la deputata di Fratelli d’Italia Grazia Di Maggio e l’attore e doppiatore Stefano De Sando.