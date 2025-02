In occasione del Safer Internet Day 2025, Moige - Movimento italiano genitori - ha lanciato nell'Istituto Plinio il Vecchio di Cisterna di Latina e nell'Istituto Agnoletti di Campi Bisenzio, in Toscana, una campagna di contrasto al cyberbullismo. L’iniziativa prevede inoltre l’avvio di una campagna social con testimonial di rilevanza nazionale come Carlo Conti, Alessandro Borghese, Casa Surace, Angelica Massera, Lorenzo Baglioni, Jack Nobile e Giulia Latini.