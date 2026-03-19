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Sagre, due giorni di manifestazioni per celebrare le Pro Loco

19 marzo 2026 | 15.18
Redazione Adnkronos
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Si sono svolti a Roma i due giorni di manifestazioni dedicati alla consegna dei marchi "Sagra di Qualità" ed "Evento di Qualità" promossi da Unpli. Più di mille i partecipanti all'evento che ha celebrato il lavoro costante delle Pro Loco nella tutela delle tradizioni, nella promozione delle identità locali e nella valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, dei territori. Le sagre e gli eventi di qualità rappresentano manifestazioni capaci di raccontare la storia dei luoghi, custodire tradizioni, promuovere prodotti tipici e rafforzare il legame tra comunità, cultura e sviluppo locale.

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