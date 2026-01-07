circle x black
Cerca nel sito
 

Salerno, bimbo di 13 mesi azzannato dal pitbull in casa

Il piccolo è rimasto ferito al volto, ma non è in pericolo di vita

Pitbull - Footogramma /Ipa
Pitbull - Footogramma /Ipa
07 gennaio 2026 | 12.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un bimbo di 13 mesi è stato azzannato dal pitbull in casa. È accaduto a Scafati, in provincia di Salerno. Il piccolo è rimasto ferito alla guancia destra, non è in pericolo di vita ed è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli. La rapidità dei soccorsi ha evitato il peggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Scafati che hanno avviato le indagini per capire cosa sia accaduto. Il cane è stato affidato all'Asl territoriale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pitbull salerno pitbull aggressione aggressione pitbull bimbo scafati aggressione pitbull scafati
Vedi anche
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza