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Salute, Battaglia (Fism): "Agenda 2030 può cambiare la vita delle persone con sclerosi multipla"

"Servono servizi integrati e leggi applicate per garantire qualità di vita e diritti in chi vive con la sclerosi multipla"

Mario Alberto Battagli - (Foto Adnkronos)
Mario Alberto Battagli - (Foto Adnkronos)
25 maggio 2026 | 19.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'Agenda 2030 per la sclerosi multipla e le patologie correlate vuole essere una pietra miliare che cambia la realtà di queste malattie per le persone e per le loro famiglie. Oggi possiamo farlo con i farmaci presenti e con quelli che arriveranno, con un buon approccio riabilitativo, con il servizio psicologico e con tutti quei servizi che insieme possono consentire il lavoro, una buona qualità di vita, una piena inclusione". Lo ha detto Mario Alberto Battaglia, presidente Fism-Fondazione italiana sclerosi multipla, alla presentazione della nuova Agenda della Sm e patologie correlate 2030, nel contesto della Settimana nazionale della Sm e della Giornata mondiale dedicata alla patologia neurologica.

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"Le leggi di oggi vanno applicate - ha affermato Battaglia - La persona è al centro di tutte le soluzioni che possono essere trovate e discusse con tutti gli stakeholder, in primo luogo con le reti assistenziali, sanitarie e sociali, ma anche con le istituzioni, perché l'associazione delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate ha un ruolo fondamentale nel discutere, al tavolo con le istituzioni, ciò che deve essere fatto per cambiare la realtà per questa malattia e anche per tante altre che hanno aspetti e problemi similari".

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Tag
Agenda della Sm e patologie correlate 2030 Sclerosi multipla Sclerosi Multipla Agenda 2030 Salute
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