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Omicidio Ramelli, in 18 archiviati a Milano per saluti romani durante corteo

Nella richiesta di archiviazione il pm evidenzia che "mai si sono potuti individuare degli elementi tali da far ritenere che l'impianto democratico della Repubblica Italiana potesse essere messo in pericolo in relazione alla possibile ricostituzione del partito fascista"

Saluti romani al corteo dell'aprile 2023 in memoria di Sergio Ramelli - (Ipa)
Saluti romani al corteo dell'aprile 2023 in memoria di Sergio Ramelli - (Ipa)
31 agosto 2026 | 17.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il gip di Milano, accogliendo la richiesta della procura, ha archiviato 18 militanti di estrema destra indagati per manifestazione fascista e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale per avere fatto saluti romani al corteo dell'aprile 2023 in memoria di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso da un commando di Avanguardia Operaia nel 1975.

Nella richiesta di archiviazione il pm evidenzia che nelle manifestazioni che si tengono ogni anno "mai si sono potuti fondatamente individuare degli elementi tali da far ritenere che l'impianto democratico della Repubblica Italiana potesse essere messo concretamente in pericolo in relazione alla possibile ricostituzione del partito fascista".

Secondo il pm, il "saluto romano in questo contesto non è un gesto che esprime un'ideologia di intolleranza e discriminazione ma è riconducibile piuttosto all'intento di ricordare la memoria di un ragazzo". Sul caso dei saluti romani durante le commemorazioni negli ultimi anni c'erano state sentenze difformi fra condanne e assoluzioni e nel 2024 sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione.

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ramelli omicidio ramelli sergio ramelli saluti romani saluti romani per ramelli
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