Sanità, oncologi: "Riconoscere nostro lavoro invisibile, troppa burocrazia sottrae tempo ai pazienti"

Berardi (Aiom) presenta i risultati della survey condotta con Fiaso: "Serve valorizzare la professione e tutelare i medici dai rischi psicosociali e relazionali"

"Abbiamo condotto una survey in collaborazione con la Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), alla quale hanno risposto in pochi giorni 135 oncologi. Dalle loro risposte è emersa con forza l’importanza di portare alla luce e valorizzare il cosiddetto 'lavoro invisibile' degli oncologi. Si tratta di un impegno che richiede molto tempo, spesso anche oltre il normale orario di servizio: dalla cura dei pazienti, anche a domicilio, alla gestione delle e-mail, fino alle numerose attività burocratiche. Molte di queste procedure potrebbero essere affidate a figure professionali di supporto oppure gestite attraverso una digitalizzazione più efficace e, dove possibile, mediante programmi di intelligenza artificiale. Oggi, invece, ricadono spesso direttamente sugli oncologi medici". Così all’Adnkronos Salute Rossana Berardi, presidente eletto dell’Associazione italiana di oncologia medica, alla presentazione della survey in occasione del XXVIII congresso Aiom in corso a Roma.

"Questi risultati ci invitano a riflettere e ci portano oggi a sottoscrivere un protocollo d’intesa con Fiaso – prosegue Berardi - con l’obiettivo di individuare e mettere in pratica buone pratiche per semplificare le procedure burocratiche e valorizzare il lavoro dell’oncologo medico. Il suo ruolo fondamentale è prendersi cura delle persone malate, ma per poterlo fare al meglio ha bisogno, a sua volta, di essere supportato e tutelato".

"In questa direzione si inserisce anche la proposta di un emendamento alla prossima legge di bilancio, che presenteremo insieme all’associazione di advocacy Salute Donna, presieduta da Annamaria Mancuso, al Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri (Cipomo) e a Women for Oncology Italy, un network che riunisce oltre 1.000 donne sul territorio nazionale. L’obiettivo comune – conclude Berardi - è ottenere il riconoscimento del rischio psicosociale e relazionale legato alla nostra professione e chiedere con forza che venga riconosciuto e tutelato".