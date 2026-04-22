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Satana nei chatbot, nuove sfide per gli esorcisti a Roma da tutto il mondo

A maggio la XX edizione del corso sull'esorcismo

Simbolo del diavolo (Fotogramma)
Simbolo del diavolo (Fotogramma)
22 aprile 2026 | 17.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Satana nei chatbot. Nuove sfide per gli esorcisti che da tutto il mondo arriveranno a Roma per la XX edizione del corso sull’esorcismo e la preghiera di liberazione, a partire dall’11 maggio. Il corso è organizzato dall’Istituto Sacerdos dell’Ateneo Pontificio Regina e dal Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa.

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Giuseppe Ferrari, segretario nazionale del Gris, osserva: “Le numerose richieste di iscrizione hanno decretato la centralità della formazione per rispondere con competenza ai problemi presentati da quelle persone che desiderano liberarsi dal contatto con il mondo dell’occulto, della magia, del satanismo, o che per motivi diversi sentono di aver a che fare con l’azione del demonio. Azione che non trascura neppure il ricorso all’Intelligenza Artificiale, così come la diffusione del cosiddetto fenomeno dell’occulture”.

Gli esorcisti inoltre, spiega il direttore dell’istituto Sacerdos, padre Luis Ramirez, faranno anche un approfondimento “su differenza e affinità fra la preghiera di liberazione e la preghiera di guarigione e ci sarà anche una parte speciale sull’accompagnamento dei laici impegnati nel ministero della liberazione”.

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Satana nei chatbot esorcismo preghiera di liberazione Intelligenza Artificiale occulture
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