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Sciopero 10 aprile 2026, stop ai voli: cosa c'è da sapere

Disagi per chi deve volare dalle 13 alle 17

Un aereo
Un aereo
08 aprile 2026 | 08.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Venerdì 10 aprile potrebbe diventare una giornata difficile per chi ha in programma di viaggiare in aereo. È infatti previsto uno sciopero nazionale del comparto aereo. A proclamare l’agitazione i sindacati Uiltrasporti, UGL-TA, Astra e FAST-CONFSAL-AV, che hanno annunciato uno stop di 4 ore, dalle 13 alle 17. La protetsta potrebbe causare ritardi, cancellazioni e riprogrammazioni di numerosi voli.

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"Dopo mesi di trattative infruttuose, senza risposte su salario, diritti e futuro, è il momento di farsi sentire. Recupero inflattivo insufficiente. Tutele messe in discussione. Carichi di lavoro in aumento. Nessun confronto reale sui cambiamenti organizzativi. Noi non abbiamo firmato accordi al ribasso. Noi stiamo dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori", si legge in un post su Facebook di Uiltrasporti Nazionale.

L'Enav nell'annunciare lo sciopero, nella stessa nota sottolinea come "saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo norma vigente".

Voli garantiti

Come stabilito dalla regolamentazione italiana e dalle linee guida Enac, anche durante uno sciopero alcuni collegamenti devono essere assicurati per tutelare il diritto alla mobilità. Saranno quindi sempre operativi: i voli nelle fasce sempre garantite: dalle 07:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00; i voli di Stato e voli militari; voli sanitari, di emergenza e per trasporto organi; collegamenti di continuità territoriale, essenziali per le isole e per i collegamenti unici della giornata.

I voli programmati al di fuori della fascia 13-17 dovrebbero operare regolarmente, ma eventuali riorganizzazioni delle compagnie potrebbero comunque determinare modifiche dell’ultimo momento.

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