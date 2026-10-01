Fuga dal terrarium per due serpenti, un pitone reale e un Pantherophis guttatus anche detto serpente del grano, scomparsi ad Anguillara Sabazia e reclamati dal disperato proprietario. "A giugno sono fuggiti dalle teche lasciate leggermente aperte mentre le pulivo - racconta all'Adnkronos - ma solo ieri ho messo le locandine perché martedì, all'improvviso, è stato avvistato quello rosso. C'ho pianto per mesi e ci piango ancora, ma non avevo messo annunci sui social perché temevo si sarebbe scatenato un allarme generale in paese. Oltretutto, qui sono tante le campagne e ho immaginato si sarebbero allontanati verso quelle. Ho però presentato contestualmente denuncia ai carabinieri e al Cites di Civitavecchia. Quando ne hanno avvistato uno, a distanza di tanto tempo, ho riacquistato la fiducia e la speranza di ritrovarli e ora spero mi aiutino a riportarli a casa. Sono serpenti più innocui dei cani, non farebbero male nemmeno a un bambino. Sono piccoli e abituati al contatto umano".

L'appello del proprietario: "Sono innocui, ecco chi contattare in caso di avvistamento"

"Se qualcuno dovesse trovarli - aggiunge - può contattare il comando della tutela forestale di Manziana, i carabinieri di Anguillara Sabazia o il Cites di Civitavecchia, che hanno i miei recapiti e la denuncia. Se una persona non ha paura o se la sente, può anche bloccarli dentro una scatola e corro a recuperarli".