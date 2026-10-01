circle x black
Cerca nel sito
 

Serpenti in fuga ad Anguillara. Il proprietario: ''Non sono pericolosi, aiutatemi a trovarli''

"Scomparsi da giugno solo ieri ho diffuso la locandina per non creare allarme ma sono più innocui di un cane"

Serpenti in fuga ad Anguillara. Il proprietario: ''Non sono pericolosi, aiutatemi a trovarli''
01 ottobre 2026 | 19.53
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Fuga dal terrarium per due serpenti, un pitone reale e un Pantherophis guttatus anche detto serpente del grano, scomparsi ad Anguillara Sabazia e reclamati dal disperato proprietario. "A giugno sono fuggiti dalle teche lasciate leggermente aperte mentre le pulivo - racconta all'Adnkronos - ma solo ieri ho messo le locandine perché martedì, all'improvviso, è stato avvistato quello rosso. C'ho pianto per mesi e ci piango ancora, ma non avevo messo annunci sui social perché temevo si sarebbe scatenato un allarme generale in paese. Oltretutto, qui sono tante le campagne e ho immaginato si sarebbero allontanati verso quelle. Ho però presentato contestualmente denuncia ai carabinieri e al Cites di Civitavecchia. Quando ne hanno avvistato uno, a distanza di tanto tempo, ho riacquistato la fiducia e la speranza di ritrovarli e ora spero mi aiutino a riportarli a casa. Sono serpenti più innocui dei cani, non farebbero male nemmeno a un bambino. Sono piccoli e abituati al contatto umano".

L'appello del proprietario: "Sono innocui, ecco chi contattare in caso di avvistamento"

"Se qualcuno dovesse trovarli - aggiunge - può contattare il comando della tutela forestale di Manziana, i carabinieri di Anguillara Sabazia o il Cites di Civitavecchia, che hanno i miei recapiti e la denuncia. Se una persona non ha paura o se la sente, può anche bloccarli dentro una scatola e corro a recuperarli".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
serpenti in fuga anguillara serpenti appello social serpenti proprietario serpenti
Vedi anche
Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Ho sofferto molto, da sempre raccontata come brutta persona"
Due alpinisti bloccati sul Dente Gigante in Valle d'Aosta, le immagini dei soccorsi
Calcio, Buonfiglio: "Giunta su commissariamento Figc convocata il 6 ottobre" - Video
Firenze, al via il restauro del Campanile di Giotto – Le immagini dall'alto
Roma, controlli di polizia con metal detector in una scuola a Tor Bella Monaca - Video
Regeni, Meloni: "Non credo che aiuti chiudere rapporti con l'Egitto" - Video
Rai, 'Ballando' inaugura nuovo studio dedicato a Pippo Baudo - Video
'Verity', Dakota Johnson e Josh Hartnett: "A volte i personaggi ci seguono nei sogni" - Video
Anne Hathaway al cinema con 'Verity': "Stiamo perdendo la capacità di stare al mondo"
Golf car, blitz dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro: il video dei controlli a Roma
Il neuropsichiatra Vicari: "Nei bimbi dipendenti da smartphone stesse crisi di astinenza da droghe e alcol" - Video
L'annuncio di Magi (+Europa): "Da oggi digiuno per modificare legge elettorale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza