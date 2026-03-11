circle x black
Settimana tra acquazzoni improvvisi e schiarite primaverili, il meteo

L’anticiclone delle Azzorre ha preso un lungo congedo

11 marzo 2026
L’anticiclone delle Azzorre ha preso un lungo congedo: non si farà più vedere in Italia almeno fino ad aprile. Dopo un inizio mese caldo e soleggiato da record, i prossimi 20 giorni saranno dunque caratterizzati da una continua alternanza tra schiarite e acquazzoni. Ma non avremo fasi di maltempo estremo o prolungato, ma solo piovaschi improvvisi. Le temperature, inoltre, si manterranno quasi sempre sopra la media del periodo: in altre parole, sarà una Primavera a tutti gli effetti, ma con qualche ombrello aperto in più.

Meteo oggi e domani

Nel dettaglio, le prossime 24 ore saranno "una fotocopia" degli ultimi giorni: ci aspettiamo qualche rovescio, specialmente nelle ore pomeridiane, lungo la dorsale appenninica e qualche pioggia intorno al Mar Ligure, con Liguria e Toscana colpite fin verso l’entroterra sottolinea iLMeteo.it.

Domani giovedì 12 marzo, invece, un piccolo vortice in discesa dal Nord Atlantico provocherà un peggioramento più marcato con fenomeni diffusi. Saranno meno probabili solo all’estremo Nord-est e sulle Isole maggiori; anche la fascia adriatica, come è avvenuto spessissimo in questo 2026, verrà risparmiata dal carico di pioggia più significativo.

Il fine settimana di metà marzo rispetterà il copione primaverile fatto di sole e pioggia: venerdì 13 porterà "sfortuna" a tutto il Centro-Sud, ma per fortuna solo nel pomeriggio, accendendo qualche temporale improvviso. L'attenzione sarà dunque puntata soprattutto su Sabato e Domenica, quando assisteremo al passaggio di un veloce vortice scozzese. Le ultime elaborazioni dei modelli matematici hanno mostrato una novità: la traiettoria, inizialmente prevista da Scozia a Libia, ha virato un po’ più a ovest.

Il nuovo percorso del ciclone dovrebbe essere Scozia-Algeria, il che si tradurrebbe in un minore coinvolgimento dell’Italia. Apriremo comunque gli ombrelli nella giornata di sabato, mentre domenica il tempo dovrebbe risultare molto più asciutto. Dovremo inquadrare bene la traiettoria esatta del vortice scozzese per capire a fondo il tempo del weekend: a media-lunga scadenza le sorprese primaverili per noi meteorologi sono, purtroppo, una costante.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 11 marzo - Al Nord: nuvoloso, piovaschi irregolari e locali nebbie. Al Centro: rovesci pomeridiani sull'Appennino e piogge sparse nell'entroterra toscano. Al Sud: ampi spazi soleggiati salvo qualche acquazzone.

Domani, giovedì 12 marzo - Al Nord: piogge specialmente su Liguria, bassa Lombardia ed Emilia. Al Centro: piogge sparse. Al Sud: tra nubi sparse e qualche acquazzone.

Venerdì 13 marzo - Al Nord: nuvolosità irregolare, possibili nebbie in pianura. Al Centro: temporali e acquazzoni improvvisi nel pomeriggio. Al Sud: instabilità pomeridiana con scrosci di pioggia.

Tendenza: sabato instabile nel pomeriggio, domenica più asciutta. Perturbazione da lunedì 16 marzo.

