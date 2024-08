Fermato un 31enne che era in bicicletta per l'omicidio di Sharon Verzeni. Secondo gli investigatori ci sarebbero "gravi indizi di colpevolezza" per il caso della barista 33enne uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d'Isola nel bergamasco.

L'uomo, un italiano, disoccupato, è stato fermato dai carabinieri che lo hanno identificato dai sistemi di videosorveglianza del Comune, mentre si trovava a bordo di una bicicletta e si allontanava velocemente dalla scena del crimine. L'uomo è ritenuto il presunto autore dell'omicidio. Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza, elementi probatori del pericolo di reiterazione del reato, di occultamento delle prove, nonché del pericolo di fuga.