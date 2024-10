Siae, fino alle 12.00 del 21 ottobre per candidarsi alla selezione per mandatari

C'è tempo fino alle 12.00 del 21 ottobre 2024 per candidarsi alla selezione per mandatari Siae, Società italiana degli autori ed editori. E' dunque prorogata la selezione per titoli ed esami per l’affidamento di incarichi di mandato con rappresentanza per la copertura di circoscrizioni mandatarie distribuite nel territorio nazionale. Nell’avviso pubblicato sono contenute le informazioni su termini e modalità di presentazione della domanda, requisiti e titoli richiesti per la partecipazione alla selezione, nonché le materie oggetto di prova.

La Siae offre quindi un’opportunità lavorativa da svolgere nel proprio territorio in autonomia, nello specifico, nell’ambito del territorio assegnato e con autonomia di mezzi ed organizzativa, il mandatario svolge attività di sportello, provvedendo agli incassi per diritto d’autore per conto della Siae, nonché di vigilanza e controllo nei settori dello spettacolo e dell’intrattenimento.