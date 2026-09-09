circle x black
Cerca nel sito
 

Canta inno italiano durante preghiera islamica, Daspo per Carabella: "Non potrò tornare a Venezia"

L'uomo non potrà entrare in città per un mese dopo un video diventato virale

Simone Carabella - Facebook
Simone Carabella - Facebook
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
09 settembre 2026 | 12.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Simone Carabella ha preso il Daspo da Venezia per aver cantato l'inno italiano durante una preghiera islamica. A raccontarlo è stato proprio Carabella, molto attivo sui social con iniziative di questo tipo, e il cui video era diventato virale degli scorsi giorni: "Sembra incredibile ma mi hanno dato il Daspo. Per sei mesi non potrò andare a Venezia. Naturalmente questo Daspo si regge su due str****te, quindi domani presenterò ricorso e tutto cadrà. Ma perché ho avuto il Daspo? Ho avuto il Daspo perché ho cantato l'inno italiano in un parco pubblico durante una preghiera islamica e ho chiesto all'Imam che faceva questa preghiera cosa ne pensasse della moschea di Mestre. E non mi rispondeva", ha raccontato Carabella in un video pubblicato sul proprio profilo Facebook.

"Ho chiesto anche perché avevano allontanato quelle due ragazze a giugno, mentre loro pregavano.Quel parco è roba nostra. Se volete pregare fatelo e zitti", ha continuato, "e a tante donne sputano addosso, me l'hanno detto personalmente. Ecco, io facevo queste domande e per questo ho avuto il Daspo. Sindaco, perché la stessa solerzia non la applichiamo per i borseggiatori di Venezia? Sono lì agli stessi orari, sembra che timbrano il cartellino, ma a loro il Daspo non viene fatto".

"Per me c'è il Daspo, ma i cittadini di Venezia stanno dalla mia parte, sindaco. Non mi interessa la vicinanza né della politica, che ne faccio volentieri a meno, né dei media, non mi interessa. Il popolo canta 'siamo tutti Carabella'", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
carabella carabella daspo carabella daspo venezia carabella inno preghiera islamica
Vedi anche
Venezia 83, a sorpresa sul red carpet arriva Ben Affleck - Video
Russia, Putin: "Nessuna intenzione di attaccare l'Europa"
News to go
Pensione anticipata a 64 anni, cosa dice la Cgil: la simulazione
Venezia 83, il red carpet di Penelope Cruz e Javier Bardem per 'Bunker' - Video
Totti e la Roma: "Fiducioso ma siamo solo all'inizio. Il centenario? Lo passerò con i miei tifosi" - Video
News to go
Dazi Canada-Usa, tariffe fino al 50% su 20 miliardi di merci
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla settima giornata - Video
Venezia 83, Cruz e Bardem mano nella mano al Lido per 'Bunker' - Video
Venezia 83, Casey Affleck sbarca al Lido con 'Company' - Video
News to go
Temporali e temperature giù, stop al caldo anomalo
Fortino della droga a Pomezia, 29 kg di cocaina in camera e hashish nel freezer - Video
Emma Bonino, i medici: "Condizioni stazionarie in terapia intensiva" - Videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza