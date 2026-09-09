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Paura in Svizzera, media: "Forte esplosione in una centrale idroelettrica nel Canton Ticino"

Secondo le informazioni iniziali riportate da Rsi, anche parte della struttura è crollata

Polizia svizzera (Immagine di Repertorio) - (Ipa)
Polizia svizzera (Immagine di Repertorio) - (Ipa)
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09 settembre 2026 | 12.10
Emmanuel Cazalè
LETTURA: 1 minuti

Esplosione presso la centrale idroelettrica di Ritom, situata a Piotta a Leventina nel Canton Ticino. A riferirlo è la radiotelevisione svizzera. Secondo le informazioni iniziali riportate da Rsi, anche parte della struttura è crollata. La polizia cantonale del Ticino ha confermato all'Rsi che un intervento era in corso. "Le pattuglie sono in azione, ma è prematuro fornire ulteriori dettagli. Potrebbero essere state coinvolte alcune persone".

Diversi media riportano che i servizi di emergenza stanno intervenendo con forza sul posto: vigili del fuoco, soccorritori del Tre Valli Soccorso e un elicottero Rega, oltre alla polizia che ha isolato l'area.

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esplosione centrale idroelettrica Ritom Ticino emergenza
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