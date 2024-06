A Palazzolo Acreide, nel Siracusano, in circostanze ancora da verificare una donna e un bambino sono caduti in un pozzo in contrada Falabia. Sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati sul posto. La donna è salva mentre il bimbo di 10 anni è stato recuperato privo di vita.

Il corpo del bambino è stato recuperato dai sommozzatori del vigili del fuoco. Estratta viva, invece, la donna di 54 anni, che era con lui. Secondo le prime informazioni, sarebbe un'operatrice di una cooperativa per bimbi disabili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco speloalpino fluviali. Il pozzo è profondo circa 15 metri e per la metà è pieno d'acqua. La donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118.