Teheran: "Pronti ad accordo con gli Usa su armi nucleari ma via le sanzioni"

Washington e Teheran "si avvicinano" ad un accordo sul dossier nucleare iraniano. Ad affermarlo, da Doha, è stato il presidente americano Donald Trump. "Credo che ci avviciniamo alla conclusione di un accordo", ha affermato.

Poco prima un funzionario iraniano che ha parlato con la NBC News aveva annunciato che l'Iran è disposto a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti in cambio della revoca delle sanzioni. Ali Shamkhani, consigliere della Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha assicurato che Teheran si impegnerebbe a non costruire mai armi nucleari, a sbarazzarsi delle sue scorte di uranio altamente arricchito, ad arricchire l'uranio solo ai livelli minimi necessari per uso civile e a consentire agli ispettori internazionali di controllare l'intero processo.