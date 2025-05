Sogin aderisce alla Giornata mondiale della fibromialgia

In occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia, Sogin ha illuminato ieri sera di viola l’edificio reattore della centrale nucleare del Garigliano (Sessa Aurunca, Caserta), oggi in dismissione. Un gesto concreto di adesione e sostegno all’iniziativa promossa dalle associazioni di pazienti e medici affetti da questa sindrome, fra cui il Comitato Fibromialgici Uniti, con la quale si chiede a cittadini, aziende e istituzioni di illuminare di viola, colore simbolo della malattia, strade, piazze, edifici e monumenti. L'obiettivo - riporta una nota - è sensibilizzare l’opinione pubblica su questa sindrome, ancora in fase di riconoscimento a livello legislativo, per promuovere la ricerca scientifica, migliorare la diagnosi e i trattamenti, e arrivare a una cura certa per i pazienti.

La fibromialgia, difficile da diagnosticare, comprende numerosi sintomi, tra i quali: dolori muscolo-scheletrici diffusi, fatica cronica, insonnia, cefalea, colon irritabile, confusione mentale, depressione e ansia. Questa condizione impatta negativamente sulla qualità della vita, portando nei casi più gravi anche al suicidio. La Giornata mondiale della fibromialgia è stata istituita nel giorno della nascita di Florence Nightingale, la 'signora con la lanterna', considerata la fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna, che si pensa abbia sofferto lei stessa di fibromialgia.