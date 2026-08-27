Poco prima delle 12.30, a Ostia, al civico 72 di via Carlo Bosio, una persona incappucciata avrebbe esploso un colpo d'arma da fuoco contro un vetro del negozio Lazio Store oggi, giovedì 27 agosto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Ostia che stanno eseguendo i rilievi tecnico scientifici e indagano sull'accaduto. Al vaglio anche le immagini delle telecamere presenti in zona.

Ostia, spari contro vetrina Lazio Store

Questa mattina il proiettile sparato contro la vetrina da una persona incappucciata. La notte tra il primo e il due maggio, a esplodere davanti alla saracinesca del Lazio store in via Carlo Bosio, a Ostia, fu invece una bomba carta. Oggi come allora, i carabinieri impegnati nelle indagini non escludono alcuna pista. Il titolare del negozio è stato coinvolto insieme al fratello nell'operazione antidroga del 2021 'Alta Marea', condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, che ha colpito una rete criminale attiva sul litorale romano.