Sport, il gap tra ricchi e poveri in Italia è il maggiore d'Europa

Lo sport in Italia? Per il Censis il divario tra ragazzi che provengono da famiglie a basso reddito e quelli a reddito alto è elevatissimo. Infatti a praticare una attività sportiva ogni 4 ragazzi che appartengono a nuclei in difficoltà economiche ce ne sono 7 di famiglie benestanti. Ed è una situazione tutta italiana, infatti questo differenziale negli altri paesi non esiste: in Spagna è minimo (6 contro 6,6), in Francia appena superiore (5,4 contro 6,2) e la media dei paesi dell’Unione europea è simile. Insomma siamo il fanalino di coda. Il dato emerge da una ricerca che sarà illustrata domani in occasione della presentazione della Associazione di Promozione Sociale e Sportiva intitolata ad Agostino Di Bartolomei al Tempio di Adriano in Piazza di Pietra dalle 18.

Secondo la ricerca 'i bisogni sportivi insoddisfatti' sono certamente legati al reddito delle famiglie ma anche ad altri aspetti. C’è una difficoltà logistica e di conoscenza che incide sulla possibilità di praticare lo sport in modo organizzato che colpisce proprio le famiglie con il reddito più basso. E il divario con gli anni si sta aggravando. Un problema di cultura sportiva del Paese che rischia di diventare, se non elitaria, almeno non del tutto inclusiva. Una idea di sport che vede assottigliarsi la sua componente di spontaneismo: non solo l’inverno demografico ma anche gli spazi aperti al gioco spontaneo e deregolamentato che si sono ridotti incredibilmente, così come le figure adulte che organizzano attività sportiva slegati da una struttura agonistica. L’Associazione intitolata a Agostino Di Bartolomei nasce con uno scopo: dedicare ogni anno a dieci ragazze e ragazzi una 'borsa di studio' sportiva per aiutare a ridurre il gap messo in evidenza da questa ricerca.