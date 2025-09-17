circle x black
Spunta una XL1, avvistata l'auto che fa 100 km con un litro

Avvistata a Torino una XL1, il prototipo Volkswagen di oltre 10 anni fa

La Volkswagen XL1 avvistata a Torino
La Volkswagen XL1 avvistata a Torino
17 settembre 2025 | 10.55
Redazione Adnkronos
Un'auto che fa 50 o addirittura 100 km con un litro? Eccola, avvistata in strada. A Torino, spunta un 'esemplare' di Volkswagen XL1, la vettura che la casa tedesca ha presentato nel 2011 anni fa con l'obiettivo primario di ridurre i consumi al massimo.

La XL1 sperimentale è stata prodotta in 250 esemplari tra il 2013 e il 2016. Ora, la concept car è riapparsa sulle strade di Torino, come testimonia la foto pubblicata da un utente su Facebook e rimbalzata su diverse pagine di appassionati.

L'auto è carattterizzata da due motori. E' spinta da un diesel bicilindrico TDI da 0.8 di cilindrata e da 48 CV. Il secondo motore della XL1è completamente elettrico da 20 kW (27 CV). L'abbinamento tra i due motori garantisce un'autonomia che, secondo i dati inizialmente diffusi, consentirebbe di percorrere 100 km con soli 0,9 litri di gasolio.

Quanto cosa la XL1?

Una rapida ricerca online permette di appurare che diverse XL1 usate sono in vendita su siti specializzati, che fanno riferimento ad un prezzo di 110mila euro fissato dalla casa tedesca per le vetture nuove nello scorso decennio. Oggi i prezzi di alcune XL1, a giudicare dagli annunci, si possono aggirare anche attorno ai 40-45mila euro.

