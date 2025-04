Strage bus Avellino, Castellucci si costituisce in carcere dopo Cassazione

La Suprema Corte ieri ha confermato la condanna a sei anni per l'ex amministratore delegato di Aspi

Si è costituito oggi, sabato 12 aprile, in carcere l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci. Ieri per Castellucci è arrivata la sentenza dei giudici della Cassazione che, dopo circa 4 ore di camera di consiglio, hanno confermato la condanna a 6 anni per la strage sull’A16 Napoli-Canosa, avvenuta il 28 luglio 2013, quando un pullman precipitò dal viadotto dell’Acqualonga nel territorio di Monteforte Irpino, ad Avellino, provocando la morte di 40 persone.