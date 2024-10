Strage Gorla, Anvcg: "Bene giornata ricordo, memoria da trasmettere a nuove generazioni"

"L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra sostiene la proposta di istituire la Giornata del ricordo della strage dei Piccoli Martiri di Gorla. Un fondamentale seppur tardivo risarcimento alla memoria del sacrificio dei 184 bambini innocenti che persero la vita insieme ai loro insegnanti, il cui ricordo è passato per decenni in secondo piano per ragioni di opportunità storica e politica". Lo ha dichiarato Michele Corcio, Vicepresidente Nazionale dell’Anvcg, durante una conferenza stampa alla Sala Stampa della Camera dei Deputati alla quale hanno preso parte il Sottosegretario all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti, Tommaso Foti, Presidente del gruppo Fratelli d’Italia alla Camera, Augusta Montaruli, Vicepresidente del gruppo FdI alla Camera e prima firmataria della proposta di legge per l’istituzione della Giornata e Alessandro Amorese Capogruppo della VII Commissione alla Camera che ha moderato l’incontro.

“Istituire il 20 ottobre come Giornata dedicata a questa strage – ha proseguito Corcio - significa finalmente affermare una memoria condivisa e mettere in cassaforte queste storie di dolore consegnandole, anche attraverso le attività nelle scuole, alle future generazioni. Un passo importante che assume ancora più forza nell’80° anniversario della strage e all’indomani del riconoscimento da parte del Ministero della Cultura del Monumento-Sacrario di Gorla come Monumento Nazionale e di interesse culturale molto importante. Un risultato a cui abbiamo lavorato per anni costituendo allo scopo uno specifico Comitato Promotore con il Comitato dei Piccoli Martiri di Gorla, Don Angelo Bazzari Presidente Onorario della Fondazione Don Carlo Gnocchi e alcune realtà di quartiere (la Parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù di Milano, l’Associazione “Gorla Domani” e il Circolo ACLI Gorla APS), che ha portato avanti con determinazione la proposta insieme al Comune di Milano".

Il Comitato dei Familiari dei Piccoli Martiri di Gorla, impegnato da anni nel tramandare la memoria della strage, appoggia con entusiasmo la proposta. Il Presidente del Comitato Ugo Zamboni, che nel bombardamento del 20 ottobre 1944 perse il fratello Andrea di soli 9 anni, ha dichiarato: "In tutti questi anni abbiamo proseguito quello che hanno fatto i nostri genitori, un lavoro di memoria portato avanti nonostante il dolore e le difficoltà. Quest’anno grazie all’anniversario degli 80 anni c’è un’attenzione maggiore sia da parte delle istituzioni che del mondo della cultura, noi familiari ne siamo felici perché in questo modo otteniamo ciò che ci sta più a cuore: tramandare la memoria dei bambini della scuola Crispi e degli insegnanti anche nel futuro, quando noi non ci saremo più".