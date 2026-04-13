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Stragi '92, Procura Caltanissetta chiede archiviazione filone inchiesta su mafia e appalti

Martedì il procuratore De Luca proseguirà l'audizione davanti alla Commissione antimafia

Strage Capaci - (Fotogramma/Ipa)
Strage Capaci - (Fotogramma/Ipa)
13 aprile 2026 | 17.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De Luca, come confermato all'Adnkronos da ambienti giudiziari, ha chiesto al gip del Tribunale l'archiviazione di uno dei filoni d'inchiesta sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, in cui furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte. L'inchiesta, che è contro ignoti, riguardarebbe la parte sul dossier mafia e appalti. Proprio domani il Procuratore Salvatore De Luca proseguirà la sua audizione davanti alla Commissione nazionale antimafia.

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Mafia Stragi '92 strage capaci strage via d'amelio
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