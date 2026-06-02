circle x black
Cerca nel sito
 

2 giugno, Mattarella: "Da Presidente vedo nel Paese applicati principi della Repubblica"

Così il capo dello Stato durante 'Ne parliamo con il Presidente', realizzato dal Tg1 e da Rai Cultura in occasione degli ottant'anni del referendum del 2 giugno

2 giugno, Mattarella:
02 giugno 2026 | 19.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Essere Presidente di questa Repubblica comporta un ruolo impegnativo, talvolta faticoso, però un ruolo che consente grandi continue soddisfazioni, perché da questo osservatorio che è la Presidenza della Repubblica, si conosce davvero bene il nostro Paese. In questi anni ho verificato costantemente le iniziative di solidarietà, gli impegni nella tutela dell'interesse generale, le attività di senso di responsabilità che spontaneamente emergono dal corpo sociale. È questo il vero tessuto connettivo della nostra Repubblica, quello dei nostri concittadini che applicano, vivono e realizzano questi principi". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante 'Ne parliamo con il Presidente', realizzato dal Tg1 e da Rai Cultura in occasione degli ottant'anni del referendum del 2 giugno.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mattarella referendum voto
Vedi anche
2 giugno, Bersaglieri a Palazzo Chigi: concerti in Piazza Colonna per la Festa della Repubblica - Video
2 giugno, l'omaggio della presidente Metsola a Bruxelles - Video
Pedaggi autostradali, scatta il rimborso: cos'è e come funziona
News to go
Ponte del 2 giugno, ecco che tempo farà
Speleologo bloccato in grotta, ecco cosa è successo: parla il soccorritore - Video
Vannacci: "Futuro nazionale si sta radicando in Sicilia, più di 5000 iscritti e tanti giovani"
Carta nazionale della sostenibilità per un turismo equilibrato
News to go
Musica dal vivo motore per l'economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025
News to go
Medici gettonisti nel 55% dei pronto soccorso, Schillaci annuncia nuovi controlli
Vasco Rossi: "Il potere è una droga, al governo ci sono dei drogati" - Video
Foggia, nel bunker segreto una piantagione di marijuana: 5 arresti - Video
Vasco apre il tour estivo con ‘Vado al massimo’ - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza