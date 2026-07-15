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Genova, studente francese in Erasmus trovato morto a letto: era in Italia da dieci giorni

Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore di vita del giovane

Ambulanza - Archivio
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15 luglio 2026 | 18.08
Redazione Adnkronos
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Era arrivato a Genova da appena dieci giorni il 24enne francese P.T.B. trovato morto ieri mattina nel letto dell'appartamento di via Gramsci 1 dove aveva trovato alloggio per tre settimane, il tempo necessario a completare un progetto Erasmus+.

Il giovane era originario di Marsillargues, piccolo comune dell'Occitania, nel sud della Francia. In Liguria era arrivato per conto dell'associazione francese 'Viramonde', con sede a Montpellier, nell'ambito di uno scambio che coinvolgeva diverse realtà, tra cui anche l'Arci Solidale di Genova.

Il 24enne avrebbe dovuto terminare il proprio stage il prossimo 25 luglio, ma il percorso si è interrotto bruscamente con la sua morte. La responsabile di 'Viramonde', contattata dall'Adnkronons per avere informazioni sul progetto e sul ragazzo, ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per chiarire le cause del decesso. La pm Paola Crispo ha disposto l'autopsia e aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di reato di morte come conseguenza di altro delitto, un atto che consente agli investigatori di effettuare tutti gli accertamenti necessari senza escludere alcuna ipotesi.

Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore di vita del giovane. Secondo quanto emerso, il 24enne aveva partecipato a una festa. Nell'appartamento sarebbero stati trovati farmaci e un diario o un appunto, elementi ora al vaglio degli investigatori. Non viene esclusa neppure l'ipotesi del gesto volontario, ma la Procura vuole approfondire ogni elemento per chiarire quanto accaduto.

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morte studente Erasmus+ indagini autopsia fascicolo
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