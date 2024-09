Successo per la 'Rome Future Week', presenze raddoppiate rispetto allo scorso anno

Una seconda edizione che è un vero successo. La Rome Future Week si conclude con 1.000 speaker, 10.000.000 di visualizzazioni sui social, e 60.000 persone che hanno partecipato a 400 eventi distribuiti in oltre 160 location; numeri che non solo testimoniano un imponente successo, ma anche una forte partecipazione collettiva e diffusa, da sempre i principali obiettivi della manifestazione.

"La Rome Future Week ha superato ogni aspettativa - ha dichiarato l’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli - con un raddoppio delle presenze rispetto allo scorso anno. Roma ha dimostrato la sua voglia di innovazione, collaborazione e futuro. In questi giorni, startup, imprese, istituzioni e cittadini hanno affrontato temi cruciali come digitalizzazione, sostenibilità e pari opportunità, costruendo insieme una visione condivisa per la città. Il successo di questa edizione è la conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno contribuito a fare di questo evento un punto di riferimento per una Roma moderna, inclusiva e pronta a sfidare il futuro. Ora lavoreremo per trasformare le idee e le collaborazioni nate qui in progetti concreti, che lasceranno il segno nella vita quotidiana dei romani".

“Avrei voluto essere presente a tutti e 400 gli eventi perché sapevo che ognuno portava con sé un pezzo di futuro e una spinta all’innovazione dal basso – ha dichiarato Michele Franzese, ideatore dell'evento – Non ci sono riuscito solo a causa dell'impossibilità di essere in più luoghi (magari anche distanti tra loro) contemporaneamente. Siamo riusciti a coinvolgere ogni fascia di età, fin dai più piccoli, con argomenti e linguaggi adatti a ogni livello sociale e culturale, disseminando i nostri eventi in tutta la città. Dalle periferie più prossime al raccordo, al centro, nessun quartiere è stato risparmiato dalla nostra ondata di futuro. E da domani, con l’aiuto del mio team e il supporto delle istituzioni, penseremo già alla prossima edizione, pronti per tornare dal 15 al 21 settembre 2025”.