Le temperature saliranno infatti anche al Nord, fino a sfiorare i 39°C in particolare sull’Emilia Romagna

L’ultimo weekend di luglio sarà il più caldo del 2024, fino a oggi. Le temperature saliranno infatti anche al Nord, fino a sfiorare i 39°C in particolare sull’Emilia Romagna. Nelle precedenti ondate africane di calore il settentrione era risultato meno coinvolto. L'anticiclone africano Caronte si estende dunque su tutta l'Italia con lo zero termico oltre i 5000 metri, le notti tropicali con minime di 25°C, le massime a 40 e una previsione futura a media lunga scadenza di pochissime variazioni.

In altre parole, Caronte durerà almeno 10 giorni ma al Sud potrebbe continuare imperterrito a oltranza fa sapere iLMeteo.it. E proprio al Sud insiste la drammatica siccità di Sicilia e Calabria. Caldo a oltranza con notti tropicali (temperature minime oltre i 20 gradi) e super tropicali (minime oltre i 30 gradi): ebbene a Genova negli ultimi giorni sono stati toccati i 26°C all’alba, con 29-30°C subito verso le 8.

A fine di luglio la temperatura del mare in Italia è la seguente: Lido di Jesolo (Veneto) 30°C, San Vito lo Capo (Sicilia) 29°C, Bari 28.9°C, Viareggio e Riccione 28.8°C, Cala Mariolu (Sardegna) 28.7°C tanto per citare alcuni mari bollenti. Non è normale, il mare si riscalda e di solito raggiunge il picco termico verso la fine di agosto.

Intanto, il ritorno di Caronte porterà un nuovo primo picco di caldo lunedì 29 luglio: Agrigento, Roma, Taranto e Terni 39°C con punte di 40°C, Benevento, Caserta, Firenze, Grosseto, Oristano e Prato oltre i 38°C. Ma attenzione, anche Parma, Reggio Emilia e Bolzano oscilleranno tra 38 e 39°C! Un caldo democratico, distribuito equamente da Nord a Sud. Prepariamoci al ritorno di Caronte con la più forte ondata di caldo del 2024.

Oggi, sabato 27 luglio - Al Nord: soleggiato, caldo in aumento. Al Centro: possibile temporale sull’aquilano, sole e caldo altrove. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Domani, domenica 28 luglio - Al Nord: soleggiato, caldo in aumento. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Lunedì 29 luglio - Al Nord: sole e molto caldo, temporali sulle Alpi occidentali. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: sole e molto caldo.

Tendenza: anticiclone africano ad oltranza con caldo in ulteriore aumento.