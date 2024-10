Oggi, giovedì 17 ottobre, alzando gli occhi al cielo si potrà ammirare la "Luna Piena d'autunno", anche nota come "Luna Piena del cacciatore". Si tratta della luna più grande e luminosa dell'anno, che splenderà sull'Italia a partire dalle 18.20 in poi. Il suo nome si lega all'equinozio d'autunno, ovvero il passaggio astronomico dall'estate all'autunno (verificatosi, nel 2024, lo scorso 22 settembre). Viene chiamata "del cacciatore" perché in questo periodo i nativi americani mettevano da parte le provviste per l'inverno. Per questo motivo è conosciuta anche come "Luna di Sangue", a causa dell'elevato numero di animali uccisi in questo periodo.

La Luna del cacciatore è una delle Superlune, ovvero una delle lune piene più vicine al nostro pianeta, previste per il 2024, ma con un primato speciale: tra tutte è infatti la più grande e luminosa dell'intero anno.

Superluna del cacciatore: quando vederla in Italia

La Superluna del cacciatore (plenilunio previsto per le 13.26), come detto, farà capolino nel cielo italiano a partire dal tardo pomeriggio di giovedì 17 ottobre. A Roma arriverà intorno alle 18.20, a Bari qualche minuto prima, mentre a Cagliari sorgerà per le 18.40. Il suo tramonto è previsto, a Roma, attorno alle 7.10 di venerdì 18 ottobre.

Superluna del cacciatore: come vederla

Sperando che le condizioni meteo siano favorevoli, la Superluna sarà visibile a occhio nudo, ma potrebbe dover essere necessario allontanarsi dalle luci delle città. Qualora non fosse possibile, c'è comunque la possibilità di collegarsi con la diretta streaming organizzata dal Virtual Telescope Project, che partirà dalle 19.30.

Le prossime Superlune

Dopo che sarà tramontata quella del cacciatore rimarrà, per il 2024, una sola Superluna, chiamata "del Castoro" e prevista per venerdì 15 novembre. L'ultimo plenilunio dell'anno sarà invece il prossimo 15 dicembre.