Superluna il 7 ottobre, l'evento in arrivo: cosa c'è da sapere

La Luna piena sarà al perigeo, il punto più vicino alla Terra

Una luna piena
01 ottobre 2025 | 07.19
Redazione Adnkronos
Il mese di ottobre si apre con la Superluna, un evento tanto spettacolare quanto atteso dagli appassionati astronomia. Il fenomeno, con la Luna piena al perigeo, si manifesterà il 7 ottobre alle 5.48, quando la Luna si troverà a circa 362mila km dalla Terra, nella posizione più vicina a noi: questo farà apparire il satellite naturale lievemente più grande rispetto alle dimensioni percepite quando la Luna è alla distanza media di circa 384mila chilometri.

Quando si trova al perigeo, la Luna piena può apparire fino al 14% più grande e fino al 30% più luminosa. Quando le variazioni percepite sono di rilevanza minore, l'effetto è meno visibile ad occhio nudo e meno apprezzabile da persone non esperte.

Come si chiama la superluna di ottobre

La Superluna del 7 ottobre viene battezzata 'Luna del raccolto', perché è il fenomeno più vicino all'equinozio di autunno (22-23 settembre quest'anno) e in passato era associato al periodo del raccolto nelle campagne.

superluna ottobre superluna cos'è superluna 7 ottobre
