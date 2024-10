Nuovi disagi oggi alla circolazione dei treni in partenza o in arrivo a Roma. Dopo il caos creato ieri a causa di un chiodo piazzato per errore nel punto sbagliato, questa mattina a causa di un telone finito sulla linea elettrica la circolazione è sospesa intorno all 11.30 tra Santa Marinella e Santa Severa.

Come ha fatto sapere Ferrovie dello Stato sul suo sito, la circolazione è tornata regolare intorno alle 15:30 dopo l'intervento dei tecnici. Ma i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 180 minuti. I treni Intercity e Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono stati:

• FB 8605 Genova Piazza Principe (7:20) - Roma Termini (12:18)

• FB 8616 Roma Termini (11:57) - Genova Piazza Principe (16:58)

• FB 8620 Roma Termini (13:57) - Milano Centrale (20:40)

• IC 505 Ventimiglia (6:37) - Roma Termini (14:33)

Il treno IC 510 Salerno (6:39) - Torino Porta Nuova (17:40) termina la corsa a Civitavecchia.

I passeggeri possono proseguire con il treno R 4500 Roma Termini (13:12) - Grosseto (15:33), dove trovano proseguimento con il treno IC 684 Grosseto (16:10) - Milano Centrale (21:53) fino a Genova Piazza Principe dove trovano ulteriore proseguimento con il treno R 2144 Genova Piazza Principe (20:27) - Torino Porta Nuova (22:33).

I passeggeri in partenza da Livorno Centrale, Pisa Centrale, Viareggio, Massa Centro, Carrara, La Spezia Centrale, Sestri Levante, Chiavari e Rapallo possono utilizzare il treno IC 674 Livorno Centrale (13:24) - Milano Centrale (17:55) fino a Genova dove trovano proseguimento con il treno R 2136 Genova Piazza Principe (16:27) - Torino Porta Nuova (18:33).