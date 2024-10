Giornata di caos per chi viaggia in treno oggi 2 ottobre. Un guasto alla linea a Roma Termini e Roma Tiburtina ha provocato il blocco della circolazione dei convogli, causando forti ritardi e numerose cancellazioni non solo per l'Alta Velocità.

Lo stop è iniziato alle 6.30 a seguito di una disconnessione degli impianti e dopo l'intervento dei tecnici di Rfi il gruppo Ferrovie dello Stato fa sapere che la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa. I treni Alta velocità, Intercity e Regionali possono comunque registrare un maggior tempo di percorrenza fra i 120 e i 190 minuti o subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Interpellata dall’Adnkronos, Ferrovie dello Stato spiega che il guasto è stato risolto. La situazione a Roma Termini però è tuttora molto critica: tutti i treni risultano in ritardo e, dove il ritardo è specificato, varia fra i 60 minuti per i regionali fino ai 160 minuti per l’alta velocità.

Treni, orari e cancellazioni: l'elenco aggiornato

Escluso attacco hacker

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) conferma all'Adnkronos che la causa della disconnessione degli impianti non è riconducibile a un attacco hacker. Il guasto è avvenuto intorno alle 6:30 di questa mattina ed è stato risolto verso alle 9:15. I tecnici, confermano, sono al lavoro per approfondire le cause e la situazione sta tornando alla normalità, smaltendo i ritardi accumulati.

La rabbia dei viaggiatori

I viaggiatori in fila all’ufficio informazioni creano una coda che arriva alle 2 ore di attesa. “Sono in attesa da oltre un’ora, dovevo partire alle 9 - racconta una donna in fila - e ora al chiosco non so cosa aspettarmi: se avrò solo informazioni, indicazioni alternative o un rimborso”.

Ripercussioni anche a Napoli

Fino a 130 minuti di ritardo per Intercity e treni ad alta velocità in partenza verso Roma Termini e Firenze Santa Maria Novella, altri 70 minuti per Milano Centrale e pesanti ritardi sono segnalati anche per i treni in arrivo dal capoluogo lombardo e da altre città del Nord, che determinano a sua volta ritardi anche sulla tratta Napoli-Salerno.

Questa la situazione alla Stazione Centrale di Napoli, che paga tra ritardi e annullamenti di tratte, il guasto che si è registrato tra Roma Termini e Roma Tiburtina. In attesa dei treni ci sono centinaia di turisti destinati a Roma e Firenze e ancora qualche pendolare che non ha trovato strade alternative per dirigersi al lavoro. C'è chi si informa sul rimborso dei biglietti con il personale di Trenitalia e di Italo, altri invece fanno spese nei negozi della Stazione.