Terni, ex finanziere trovato morto in garage con ferita al collo

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, indagano i carabinieri

Auto dei carabinieri (Fotogramma)
23 agosto 2025 | 14.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un ex finanziere di 59 anni è stato trovato morto ieri pomeriggio nell'auto all'interno del suo garage a Terni. L'uomo aveva una profonda ferita al collo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri avvisati da un familiare. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto: al momento non si esclude alcuna ipotesi, dall'omicidio al suicidio. I militari hanno sequestrato l'oggetto che potrebbe aver causato la ferita e sentito i familiari della vittima.

