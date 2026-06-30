Terza prova del Palio d Siena con il fiato sospeso, il Bruco vince con il cavallo scosso

Una vittoria dal sapore agrodolce quella della Nobile Contrada del Bruco nella terza prova del Palio di Siena del 2 luglio. A segnare il pomeriggio di oggi, martedì 30 giugno, non è stato soltanto il successo del cavallo esordiente Donrodrigo, ma soprattutto la caduta del fantino Dino Pes, detto Velluto, avvenuta all'ultimo giro del Casato di piazza del Campo dopo una prova condotta in testa fin dalle prime battute.

Scattato con decisione dai canapi insieme alla Civetta, Velluto aveva preso il comando già alla curva di San Martino, mantenendo un buon ritmo per quasi tutta la corsa e consentendo a Donrodrigo di confermare le proprie qualità. Proprio quando il traguardo sembrava ormai a portata di mano, però, una traiettoria non perfetta all'ultimo Casato ha provocato la caduta del fantino. Pes è scivolato dal cavallo andando a urtare le protezioni dei palchi, mentre Donrodrigo, rimasto scosso, ha proseguito la corsa conquistando comunque la vittoria della prova. L'incidente ha fatto calare il silenzio in Piazza del Campo, con il pubblico e il popolo del Bruco in apprensione.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118. Il fantino ha fortunatamente ripreso i sensi subito, facendo tirare un sospiro di sollievo ai presenti, in attesa di ulteriori accertamenti sulle sue condizioni. La terza prova si era aperta regolarmente con l'uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle 19.45, ma si è conclusa con un finale carico di tensione che ha inevitabilmente oscurato il successo del Bruco, lasciando tutta Siena con lo sguardo rivolto alle condizioni di Velluto a due giorni dal Palio.