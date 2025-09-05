circle x black
'The Mellon Blue', diamante blu da sogno in asta a novembre

Con una stima compresa tra 20 e 30 milioni di dollari, la pietra appartenne per decenni a Rachel Lambert Mellon

05 settembre 2025 | 10.37
Redazione Adnkronos
Christie's ha annunciato il primo grande highlight delle aste di gioielleria per la seconda metà del 2025: "The Mellon Blue", uno straordinario diamante Fancy Vivid Blue da 9,51 carati, classificato Internally Flawless e recentemente incastonato in un anello, sarà il protagonista della vendita Magnificent Jewels, che si terrà l'11 novembre presso il Four Seasons Hotel des Bergues a Ginevra.

Un’autentica meraviglia della natura, “The Mellon Blue” colpisce per l’intensità del colore e la purezza eccezionale, elementi che lo rendono uno dei diamanti colorati più raffinati mai apparsi sul mercato. Con una stima compresa tra 20 e 30 milioni di dollari, la pietra appartenne per decenni a Rachel Lambert Mellon, meglio conosciuta come Bunny Mellon (1910–2014), celebre orticoltrice, filantropa e collezionista d’arte statunitense.

Figura iconica di eleganza e raffinatezza, Bunny Mellon applicava il suo gusto impeccabile anche alla scelta dei gioielli, trattati con la stessa cura e sensibilità con cui progettava interni e giardini. Il diamante fu visto per l’ultima volta in pubblico nel 2014, quando venne messo all’asta a New York, raggiungendo uno dei prezzi più alti mai pagati per un diamante colorato.

L’eredità di Bunny Mellon continua a vivere, in particolare nel suo contributo alla progettazione del Giardino delle Rose della Casa Bianca, ridisegnato su richiesta del presidente John F. Kennedy nel 1961. Mellon creò uno spazio più aperto per le cerimonie pubbliche e introdusse specie botaniche americane nel giardino.

Anche in Francia lasciò il segno: progettò il paesaggio per la residenza dello stilista Hubert de Givenchy, suo grande amico, e partecipò al restauro dello storico Potager du Roi al Castello di Versailles.

Rahul Kadakia, responsabile internazionale della gioielleria di Christie's, ha dichiarato: "Christie's ha venduto nove dei dieci gioielli più importanti all’asta nella prima metà dell’anno, registrando una crescita del 25% rispetto all’anno precedente. Dopo due aste live a proprietari vari vendute al 100% a New York e Ginevra, guardiamo con fiducia alla seconda metà del 2025, presentando “The Mellon Blue”. Questo straordinario Fancy Vivid Blue Diamond, appartenuto alla Regina dei Giardini d’America, è tra i diamanti colorati più pregiati mai proposti in asta". (di Paolo Martini)

