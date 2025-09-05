circle x black
Gaza, nuovi raid: "19 morti". Media: "Ostaggi potrebbero essere trasferiti nascosti tra sfollati"

Attaccati edifici residenziali e tende che ospitano sfollati: 7 bambini tra le vittime. Tredici palestinesi feriti in attacco coloni a Hebron

I palestinesi pregano davanti ai corpi avvolti in teli bianchi delle vittime degli attacchi israeliani sulla città di Gaza - (Afp)
05 settembre 2025 | 10.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Almeno 19 palestinesi sono stati uccisi stamattina, tra cui sette bambini, negli attacchi israeliani contro edifici residenziali e tende che ospitano sfollati nella città di Gaza. Lo hanno riferito fonti mediche ad al Jazeera.

Tredici palestinesi sono invece rimasti feriti in un attacco di coloni avvenuto nella notte sulle colline a sud di Hebron, nella Cisgiordania meridionale, riferiscono i media palestinesi, secondo cui diversi coloni sono entrati nel villaggio di Khallet al-Daba e hanno aggredito i residenti, alcuni dei quali con spray al peperoncino. Fra i tredici residenti rimasti feriti, vi sarebbe anche un neonato.

Media: "Ostaggi potrebbero esser trasferiti da Gaza City nascosti fra gli sfollati"

L'operazione dell'esercito israeliano a Gaza City potrebbe aumentare il rischio per la vita degli ostaggi. Secondo Ynet News, le Idf non hanno informazioni chiare sulla loro posizione, ma soltanto valutazioni sulle aree dove sarebbero nascosti. Una fonte militare ha dichiarato al giornale israeliano che "è difficile prevedere come Hamas tratterà gli ostaggi, se li proteggerà o li userà come scudi, o se ne ucciderà alcuni per manipolare la situazione oppure se li trasferirà nascondendoli fra le folle di sfollati.

Le Idf intendono esercitare cautela nei luoghi in cui si ritiene siano detenuti gli ostaggi. L'esercito si sta preparando all'eventualità che gli ostaggi vengano trasferiti dalle loro posizioni attuali, nascosti fra centinaia di migliaia di persone dirette verso sud nell'ambito dell'evacuazione di Gaza City attraverso corridoi sicuri dove le Idf non aprirebbero il fuoco.

gaza israele israele news gaza raid israele israele ostaggi
