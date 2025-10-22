circle x black
Barbara Berlusconi: "Sentenza Cassazione su mio padre chiude un'epoca, ma amarezza rimane"

La figlia del Cav dopo la decisione: "Accuse infamanti hanno segnato profondamente mio padre"

Barbara Berlusconi - Fotogramma /Ipa
22 ottobre 2025 | 14.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Quanto stabilito dalla Cassazione chiude un’epoca". Così all'Adnkronos Barbara Berlusconi. dopo la sentenza che esclude legami tra Cosa nostra, Berlusconi e Dell'Utri.

"Si conclude una vicenda giudiziaria fondata su nessun riscontro e che ha coinvolto mio padre e i suoi collaboratori per decenni", aggiunge la terzogenita del fondatore di Forza Italia.

"Non posso che esprimere la mia soddisfazione, ma allo stesso tempo rimane l’amarezza. Mio padre, infatti, dal 1994 è stato oggetto di accuse infamanti e una persecuzione che lo hanno segnato profondamente", conclude Barbara Berlusconi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Berlusconi Cassazione silvio berlusconi marcello dell'utri cassazione sentenza berlusconi
