circle x black
Cerca nel sito
 

Scontro tra bus pieno di studenti e un'auto ad Arignano, un morto e una ventina di contusi

La vittima è la persona alla guida della macchina. I feriti non sarebbero gravi

Ambulanza e Vigili del fuoco - (Fotogramma/Ipa)
Ambulanza e Vigili del fuoco - (Fotogramma/Ipa)
06 novembre 2025 | 08.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Incidente oggi giovedì 6 novembre ad Arignano (Torino) dove, per cause ancora in corso di accertamento, lo scontro tra un autobus e una macchina ha provocato la morte della persona alla guida dell'auto.

Sul bus a quanto si è appreso viaggiavano una cinquantina di persone. I contusi a bordo sono circa una ventina, che sarebbero tutti ragazzi che andavano a scuola ma nessuno, secondo le prime informazioni, sarebbe grave.

Sul posto stanno intervenendo i sanitari del 118 di Azienda Zero con diverse ambulanze e i vigili del fuoco. Presente anche l'elicottero del servizio regionale di elisoccorso e le forze dell’ordine per l’esatta dinamica dell’accaduto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
torino news torino arignano arignano incidente bus auto arignano scontro bus studenti auto
Vedi anche
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza