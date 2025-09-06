circle x black
Torino, donna morta dopo ricovero a Chivasso: verifiche carabinieri su segnalazioni 'Chi l'ha visto'

06 settembre 2025 | 14.18
Redazione Adnkronos
Alcuni telespettatori di 'Chi l'ha visto?' avrebbero riconosciuto la donna senza nome, ricoverata all'ospedale di Chivasso il 12 luglio del 2024 e morta qualche giorno dopo. Si tratterebbe di una donna italiana di quarantasette anni. La redazione del programma di Rai Tre ha fornito ai carabinieri di Torino le informazioni ricevute e ora sono in corso accertamenti da parte degli inquirenti per l'identificazione della donna, priva di documenti, che aveva detto di chiamarsi 'Evelina Valle'”, generalità che si sono rivelate fittizie. Per questo il Comando Provinciale Carabinieri di Torino e la Procura di Ivrea hanno diffuso le sue foto.

