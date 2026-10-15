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Torino, travisati danneggiano scuole con spranghe e estintori: arrestato minorenne e ferito carabiniere

Un gruppo di 40 giovani si è introdotto all’interno dell’Istituto Superiore ‘Sella’ di Torino

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15 ottobre 2026 | 18.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Travisato da maschere di carnevale e passamontagna, un gruppo di 40 giovani si è introdotto all’interno dell’Istituto Superiore ‘Sella’ di Torino riuscendo nel contempo, dopo aver rotto una porta, ad accedere alla palestra della vicina Scuola Primaria ‘Ricardi di Netro’ dove, con l’utilizzo di spranghe, hanno danneggiato gli arredi e gli attrezzi sportivi. ﻿Atti vandalici che a distanza di mezz’ora hanno interessato l’Istituto Superiore ‘Bosso-Monti’, dove il medesimo gruppo ha infranto le finestre dell’edificio con estintori e spranghe.

In entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato un giovane con volto travisato da un passamontagna mentre era intento a rompere un infisso con un estintore.

Il giovane, alla vista dei militari, si sarebbe dato alla fuga, terminata dopo un breve inseguimento a piedi. Il ragazzo, diciassettenne e non appartenente a nessuno degli istituti interessati, ha opposto resistenza nei confronti dei militari, spintonandoli violentemente prima di essere definitivamente bloccato. Durante le fasi del fermo, all’indirizzo dei carabinieri sono state lanciate da parte di alcuni appartenenti del gruppo numerose pietre, una delle quali ha colpito un militare che, soccorso e portato in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni a seguito di un ematoma intramuscolare a una gamba.

Il minore è stato arrestato per resistenza e denunciato per danneggiamento aggravato e accompagnato al Cpa, centro di prima accoglienza per minori di Torino, a disposizione della Procura per i minorenni.

In totale, sono 27 i giovani identificati da polizia e carabinieri nel corso degli interventi legati alle agitazioni studentesche che stanno interessando numerosi istituti scolastici di Torino e della provincia. Agitazioni che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine a seguito di segnalazioni di soggetti travisati nei pressi delle scuole e nelle aree vicine.

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vandalismo scuola carabinieri arresto
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