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Torino, due writers precipitano da 10 metri: ricoverati e denunciati

Cercavano di realizzare un graffito su un muro dell'Università: uno dei due è in gravi condizioni

Un'auto dei carabinieri - (Foto carabinieri)
Un'auto dei carabinieri - (Foto carabinieri)
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13 novembre 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due writers di 36 anni sono rimasti feriti dopo essere precipitati da una scala esterna di Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell’Università di Torino, occupato da lunedì. Secondo una prima ricostruzione i due sarebbero caduti mentre erano intenti a raggiungere una parete per realizzare un graffito. Soccorsi, sono stati trasportati in ospedale. Uno dei due a quanto si è appreso avrebbe riportato nella caduta la frattura di un femore e alcune fratture costali, il secondo ferito sarebbe grave. Sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

I due writers sono stati denunciati di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, invasione di edifici e terreni e interruzione di pubblico servizio. I due erano coadiuvati, da terra, da un terzo soggetto, ma per cause ancora in corso di accertamento, i due writers hanno impattato al suolo da un’altezza di almeno 10 metri. Le corde sulle quali erano vincolati e che avrebbero dovuto tenerli in sicurezza, infatti, hanno ceduto, provocandone la caduta. Con loro, per gli stessi reati, stato denunciato anche il terzo soggetto, un uomo di 42 anni.

La rettrice dell’Università di Torino, Cristina Prandi "sta seguendo con la massima attenzione gli sviluppi della vicenda, con particolare riguardo alle condizioni di salute delle persone ferite", si legge in una nota dell'ateneo che "è a disposizione delle autorità competenti impegnate nella ricostruzione dei fatti".

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