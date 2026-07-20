Torna Focus Live, il festival esplorerà tema delle 'intelligenze'

Dal 23 al 25 ottobre 2026, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ospiterà la nona edizione di Focus Live, il festival di Focus dedicato alla scienza, alla curiosità e alle grandi domande del presente. Il tema scelto per quest’anno è 'Intelligenze', al plurale: un invito a esplorare i molti modi in cui la mente, il comportamento, la tecnologia e la natura producono soluzioni, apprendono, comunicano e si adattano. Per tre giorni, Focus Live porterà sul palco scienziati, ricercatori, divulgatori, campioni, con incontri pensati per raccontare la scienza in modo accessibile e coinvolgente. Il pubblico potrà seguire gli appuntamenti del Main Stage, dello Speakers’ Corner e del Creators’ Corner, ma anche vivere esperienze dirette nelle aree dedicate alle attività interattive, alle dimostrazioni e ai laboratori.

Tra le prime presenze il velocista Filippo Tortu, che racconterà l’intelligenza del gesto atletico, Barbara Mazzolai, tra le maggiori esperte di robotica ispirata alle piante, il farmacologo Silvio Garattini, la bioingegnera e fisica Maria Chiara Carrozza, l’apneista Mike Maric, la linguista Irene Lo Faro e Charlie Smart Robot. Altri ospiti saranno annunciati nelle prossime settimane, con il programma in costante aggiornamento su https://live.focus.it. Focus Live non sarà soltanto un programma di incontri. Nell’Experience Area, 1.600 metri quadrati saranno dedicati a installazioni interattive e dimostrazioni dal vivo, mentre l’Open Air Lab porterà gli esperimenti direttamente nelle aree esterne del Museo. Tra le novità dell’edizione 2026 spicca il Podcast Studio Live, una glass box in cui gli ospiti si racconteranno in un podcast registrato dal vivo, successivamente disponibile su YouTube e sulle piattaforme audio.

A rendere ancora più ricca l'esperienza contribuirà il programma di attività del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, che durante il festival aprirà al pubblico alcuni dei suoi percorsi più amati. Visite guidate alle Gallerie Leonardo e all'area Spazio, percorsi negli iLab dedicati alla sostenibilità e alle tecnologie digitali, attività per i più piccoli nel Playlab e l’escape game in realtà virtuale The Touch accompagneranno i partecipanti alla scoperta del patrimonio e dell'approccio educativo del Museo. Un'offerta che completa il palinsesto del festival e conferma il Museo come punto di riferimento per il dialogo tra scienza, tecnologia e società.

Grande spazio sarà dedicato anche all’Area Kids curata da Focus Junior, che per questa edizione si allarga occupando ben due ambienti delle Cavallerizze: qui, oltre ad attività per avvicinare bambini e ragazzi alla scienza tra robotica, matematica e natura verranno proposti laboratori realizzati con partner scientifici e sponsor, affiancati da una grande area di giochi con divertenti rompicapo, mega puzzle, sudoku e partite a scacchi. Focus Live nasce in stretta collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, partner culturale e coproduttore del programma. Anche per l’edizione 2026, il festival si avvale della collaborazione di Aeronautica Militare, Associazione Smontolab, Business&Roads, Human Technopole, IIT, Inaf, Jrc, Joint Research Centre, Planetario di Muggiò, Politecnico Torino, Scuola Superiore Sant’Anna, Think about Science, Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il percorso verso Focus Live inizierà già il primo ottobre con 'Aspettando Focus Live', l’anteprima ospitata dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano. Protagonista sarà Massimo Polidoro, giornalista e divulgatore, che guiderà il pubblico dentro la mente di Leonardo da Vinci, a partire dai fogli originali del Codice Atlantico conservati nella Sala Federiciana. Quest’anno, inoltre, il programma di 'Aspettando Focus Live' si arricchisce di un appuntamento speciale dedicato ai più piccoli: l’11 ottobre, alla Centrale dell’Acqua di Milano, i giovani lettori di Focus Junior potranno incontrare Geronimo Stilton, pronto a raccontare la sua entusiasmante 'Missione Acqua'.