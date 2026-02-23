Tempo asciutto, ma con un'evoluzione interna che dividerà i prossimi giorni tra il sole pieno e il ritorno delle nebbie e nubi basse

Settimana con l’anticiclone tra tepori primaverili e nebbie in pianura. L'Italia si appresta a vivere una settimana di diffusa stabilità atmosferica, un cambio di scenario che si sta già facendo vedere in questi giorni e che garantirà tempo asciutto, ma con un'evoluzione interna che dividerà i prossimi giorni tra il sole pieno e il ritorno delle nebbie e nubi basse.

L'anticiclone

Il volto dell'anticiclone però cambierà con il trascorrere dei giorni. La prima parte del periodo sarà caratterizzata da una spiccata stabilità atmosferica su quasi tutto il Paese, regalando ampi spazi soleggiati specialmente al Centro-Sud. Anche al Nord, nonostante qualche foschia o nebbia mattutina, il sole riuscirà a imporsi con decisione durante le ore centrali del giorno, garantendo un clima asciutto e molto gradevole. Le temperature subiranno un sensibile aumento, portandosi su valori quasi primaverili soprattutto nei valori massimi. Questo rialzo termico sarà avvertito con maggior vigore nelle aree interne e in collina, dove l'assenza di ventilazione e il cielo sereno permetteranno alla colonnina di mercurio di salire di diversi gradi sopra la media. Si tratta di una fase di bonaccia meteorologica ideale per lasciarsi alle spalle l'umidità delle scorse settimane, almeno per i primi giorni sottolinea iLMeteo.it.

Tuttavia, il quadro meteorologico inizierà a mutare sensibilmente a partire da mercoledì 25 febbraio e giovedì 26, a causa di una rotazione delle correnti. La ventilazione tenderà infatti a disporsi dai quadranti meridionali per l’avvicinamento di un debole fronte perturbato che comunque dovrebbe solo lambire il nostro Paese, richiamando aria più umida di origine marittima verso le nostre regioni. Nella seconda parte della settimana, pertanto l'idillio soleggiato lascerà il posto a un cielo decisamente più sporco e uggioso, in particolare sulle pianure del Nord e lungo le coste tirreniche. L'aumento dell'umidità favorirà la formazione di fitte nebbie e nubi basse persistenti, che in alcuni casi potrebbero resistere per l'intera giornata oscurando il sole. Se al Sud e in alta montagna il tempo resterà più luminoso, nelle valli e in Pianura Padana il grigiore tornerà a essere il protagonista indiscusso.

Nonostante l'aumento della nuvolosità e del grigiore, l'alta pressione non sembra intenzionata a mollare la presa facilmente, mantenendo le perturbazioni atlantiche a debita distanza a eccezione di un disturbo possibile intorno a inizio marzo. Questa situazione di blocco atmosferico, infatti, ci accompagnerà molto probabilmente fino alla fine del mese, consolidando un periodo di estrema staticità.

Nel dettaglio

Oggi, lunedì 23 febbraio - Al Nord: parzialmente nuvoloso, coperto su Levante Ligure, nebbie mattutine. Al Centro: nubi irregolari in Toscana e Lazio, sole altrove. Al Sud: soleggiato.

Domani, martedì 24 febbraio - Al Nord: stabile e mite al Nordovest, nebbie sulle pianure orientali, nubi sparse in Liguria. Al Centro: poco o parzialmente nuvoloso. Al Sud: sereno.

Mercoledì 25 febbraio - Al Nord: nebbie in pianura al mattino, più sole al pomeriggio. Al Centro: nubi basse sparse, meglio al pomeriggio. Sud: poco nuvoloso.

Tendenza: weekend grigio al Centro-Nord.