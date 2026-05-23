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Tragedia nelle Apuane, anziana coppia trovata senza vita in fondo a una scarpata

Dopo due giorni di ricerche, Corrado Lorenzi e Fortunata Moriconi sono stati ritrovati vicino a Pomezzana. Fatale l’uscita di strada della loro auto

Vigili del Fuoco - Fotogramma /Ipa
Vigili del Fuoco - Fotogramma /Ipa
23 maggio 2026 | 08.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di Corrado Lorenzi, 87 anni, e della moglie Fortunata Moriconi, 88 anni, scomparsi da giovedì mattina dopo essersi allontanati in auto dal borgo di Pomezzana, nel comune di Stazzema (Lucca). A ritrovarli senza vita, per un drammatico scherzo del destino, è stato un loro parente, dopo un’intera giornata di ricerche condotte da soccorso alpino, carabinieri, vigili del fuoco e guardia di finanza.

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L’auto della coppia, un’utilitaria, è stata individuata in fondo a una scarpata profonda decine di metri, nascosta tra la vegetazione a poca distanza dal paese dove i due anziani vivevano da sempre. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo all’altezza di un tornante di una strada secondaria, finendo fuori carreggiata in un violento volo terminato nel canalone sottostante.

Per i coniugi non c’è stato nulla da fare. L’ipotesi più accreditata è che all’origine dell’incidente possa esserci stato un malore improvviso dell’uomo alla guida. La vettura avrebbe percorso diverse decine di metri prima di ribaltarsi nella boscaglia. Molto complesse le operazioni di recupero delle salme, rese difficili dalla profondità della scarpata e dal terreno impervio. I soccorritori hanno lavorato fino a tarda sera di venerdì 22 maggio, illuminati soltanto dalla torre faro dei vigili del fuoco e operando in costante cordata per mettere in sicurezza il veicolo ed estrarre i corpi.

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Corrado Lorenzi Fortunata Moriconi anziani morti lucca anziani morti incidente pomezzana anziani scomparsi pomezzana
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