Travolti da valanghe, quattro morti in Trentino e Valtellina

Tra le vittime alcuni sciatori impegnati in un fuori pista

Soccorsi dei vigili del fuoco
07 febbraio 2026 | 17.23
Redazione Adnkronos
Giornata tragica in montagna con 4 morti per valanghe. Due sciatori hanno perso la vita oggi, sabato 7 febbraio, dopo essere stati travolti da una valanga in Valtellina mentre erano impegnati in un fuori pista. Una terza persona si trova in condizioni critiche.

Due morti anche in Trentino. Una persona ha perso la vita sepolto da una valanga che si è verificata dopo le 16, in Marmolada, nei pressi di Punta Serauta, coinvolgendo quattro sciatori italiani.

Mentre è morto in ospedale uno scialpinista rimasto travolto da una valanga che si è staccata verso le 12.30 lungo il canale che scende da Forcella Ceremana verso il lago di Paneveggio, al confine tra la Val di Fiemme e San Martino. Era rimasto ferito riportando politraumi, quindi elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento dove nel pomeriggio è deceduto.

