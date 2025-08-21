circle x black
Travolto da un muletto nel Bolognese, morto operaio 28enne

La tragedia a Marmorta di Molinella. Impegnato in un turno notturno, l'uomo stava manovrando il mezzo all'interno di un'azienda

21 agosto 2025 | 10.14
Redazione Adnkronos
Un operaio 28enne è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella notte a Marmorta di Molinella, nel Bolognese. Impegnato in un turno notturno, l'uomo, cittadino pakistano regolarmente residente in Italia, stava manovrando un muletto all'interno di un'azienda quando, da una prima ricostruzione, il mezzo lo ha travolto e schiacciato. La dinamica di quanto accaduto sono ancora all'esame dei carabinieri e dei funzionari della medicina del lavoro.

