Tre giorni di convegni e dibattiti per la 15esima edizione del 'Salone della Giustizia'

Si svolge a Roma dal 6 all’8 novembre la quindicesima edizione del Salone della Giustizia con la partecipazione dei massimi livelli della politica, dell’informazione e della società civile. Tre giorni intensi di convegni, dibattiti e faccia a faccia. Introduce Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, promotore istituzionale del Salone. Segue l’intervento del presidente Ignazio La Russa e subito dopo il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervistato dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci.

Ciascuna delle tre giornate sarà contrassegnata da argomenti di grande attualità: di riforme parlerà il ministro Maria Elisabetta Casellati; di stabilità politica e sviluppo economico il ministro Adolfo Urso; di tutela dell’ambiente Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. Coinvolti nei seguitissimi faccia a faccia anche Matteo Renzi, Giuseppe Conte, Carlo Calenda, Paola Severino, Andrea Ostellari, Andrea Delmastro, Francesco Boccia, Stefano Patuanelli e Tommaso Foti. Il Salone allarga la visione anche in campo internazionale: sul tema del dialogo tra le Corti di Giustizia europee, parleranno tra gli altri il presidente della Cassazione Margherita Cassano, Luciano Violante e Guido Alpa. Particolarmente attesi gli interventi di Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari economici e monetari; della maltese Elena Grech, capo della rappresentanza della Commissione Europea in Italia; e in collegamento da Bruxelles, l’inviato speciale Ue nel Golfo Persico, Luigi Di Maio. Nel pomeriggio della prima giornata, collegamento in diretta da Washington (ora locale 8:45) con l’ambasciatore d’Italia Maria Angela Zappia per commentare l’elezione del nuovo presidente Usa con importanti analisti politici e sei direttori di quotidiani nazionali.

Giovedì 7 si parlerà della crisi in Medio Oriente con Fiamma Nirenstein, in collegamento da Gerusalemme. Al Salone si discuterà anche di giustizia sociale e lavoro e dell’attualissimo tema dell’intelligenza artificiale e cyber security con i vertici Copasir, Dis e Agenzia per la cyber sicurezza nazionale. Il programma completo delle tre giornate dei lavori si può consultare su salonegiustizia.it