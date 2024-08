Da Nord a Sud Alta Velocità in tilt, treni in ritardo, oggi 8 agosto, fino a tre ore rispetto agli orari previsti.

La circolazione ferroviaria sull'AV tra Napoli e Roma è sospesa per la segnalazione di due incendi nelle vicinanze della linea ferroviaria a Salone e Anagni e il secondo tra Gricignano e Caserta. I treni percorrono la linea convenzionale con rallentamenti che possono arrivare fino anche a tre ore.

Sono state segnalate possibili riduzioni dell'offerta sia dell'Alta Velocità che del trasporto regionale. Per domare le fiamme e consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto ci sono anche i tecnici di Rete ferroviaria italiana. Possibili limitazioni di percorso per gli Intercity.

E' tornata regolare, invece, la circolazione sulla linea AV Bologna-Milano per un guasto sui binari vicino al capoluogo emiliano, dopo l'intervento dei tecnici. I ritardi in media sono stati di 45 minuti, a eccezione del treno FR 9584 Reggio Calabria Centrale - Torino Porta Nuova che, si legge sul sito di Trenitalia, è rimasto fermo per un'ora e 40 minuti tra Bologna e Modena.

Trenitalia fornisce l'elenco dei treni coinvolti, con gli orari aggiornati e i ritardi.