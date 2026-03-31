La circolazione interrotta per lavori ERTMS: cancellazioni, ritardi e percorsi alternativi. I consigli per i viaggiatori

Stop alla circolazione ferroviaria su una delle tratte più trafficate d’Italia: da sabato 11 aprile a domenica 12 aprile la linea Alta Velocità Roma-Firenze si ferma per lavori tecnologici. Una notizia che riguarda migliaia di viaggiatori e che avrà effetti anche nei giorni successivi.

La sospensione riguarda la linea gestita da Rete Ferroviaria Italiana e scatterà dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle 15 di domenica 12 aprile sulla linea AV, con uno stop anticipato sulla linea convenzionale tra Orte e Roma Tiburtina già dal pomeriggio di sabato.

Nello specifico: dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle ore 15 di domenica 12 aprile interruzione della tratta Rovezzano-Settebagni (Roma-Firenze AV) dalle ore 14 di sabato 11 aprile alle ore 5 di domenica 12 aprile interruzione della tratta Orte-Roma Tiburtina (Roma-Firenze convenzionale).

Durante queste ore nessun treno potrà circolare sulla direttrice principale tra Roma e Firenze. Prevista una forte riduzione dei collegamenti con soluzioni di spostamento alternative percorrendo la linea Tirrenica.

Disagi e ritardi anche dopo

La circolazione riprenderà domenica pomeriggio, ma con limitazioni: ci saranno meno treni disponibili, con allungamenti dei tempi di viaggio per i treni che percorreranno la linea convenzionale alternativa a quella alta velocità. I collegamenti saranno visibili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie

Disagi previsti anche lunedì 13 aprile, mentre il ritorno alla normalità per i treni AV, Intercity e Regionali è fissato per martedì 14 aprile.

Perché i treni si fermano

Alla base dello stop c’è l’attivazione dell’ERTMS, il più avanzato sistema europeo per il controllo della circolazione ferroviaria. Si tratta di una tecnologia che migliora la sicurezza e la puntualità, aumenta la capacità della rete, riduce i costi di manutenzione.

L’intervento completa l’adeguamento dell’intera linea AV Roma-Firenze, in particolare nel tratto Orvieto-Settebagni.

L’operazione rientra in un piano più ampio di modernizzazione della rete ferroviaria italiana, con 147 milioni di euro investiti, finanziamenti anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, obiettivo di estendere la tecnologia ERTMS su migliaia di chilometri entro il 2026

Cosa devono fare i viaggiatori

Chi deve viaggiare in quei giorni dovrà controllare i collegamenti aggiornati sui canali ufficiali, considerare tempi più lunghi e valutare percorsi alternativi. I sistemi di vendita sono infatti in aggiornamento e mostrano solo i treni disponibili con le modifiche.