circle x black
Cerca nel sito
 

Treno regionale esce dai binari nel Fiorentino, evacuati i passeggeri: nessun ferito

Dalle prime informazioni, le ruote di sei carrozze sarebbero uscite dal binario sulla linea di Borgo San Lorenzo

Il treno uscito dai binari - Vigili del Fuoco
Il treno uscito dai binari - Vigili del Fuoco
29 giugno 2026 | 17.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Incidente nel pomeriggio di oggi lungo la linea ferroviaria regionale Firenze–Borgo San Lorenzo, via Pontassieve, dove un treno passeggeri è stato interessato da un inconveniente tecnico in corrispondenza di un ponte nel territorio comunale di Dicomano (Firenze). Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del comando di Firenze, con il supporto dei distaccamenti di Borgo San Lorenzo e Pontassieve, l’intervento è scattato alle ore 16:15 per verificare le condizioni di sicurezza dei passeggeri a bordo del convoglio.

Dalle prime informazioni, le ruote di sei carrozze sarebbero uscite dal binario, rendendo necessario l’immediato intervento delle squadre di soccorso. Sul posto sono state inviate due squadre operative, una delle quali successivamente fatta rientrare, oltre a un funzionario della sede centrale incaricato del coordinamento delle operazioni.

In via precauzionale è stato richiesto anche l’intervento del personale sanitario. Tuttavia, all’arrivo dei soccorritori, tutti i passeggeri erano già stati evacuati dal treno grazie all’intervento del personale di Trenitalia e nessuno risulta ferito. Sono attualmente in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine e di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) per chiarire le cause dell’accaduto e verificare lo stato dell’infrastruttura ferroviaria.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ferrovie treno incidente Firenze–Borgo San Lorenzo
Vedi anche
News to go
Vacanze, allarme truffe online: ecco i consigli degli esperti
Inseguita da un orso grizzly, escursionista mantiene il sangue freddo e si salva - Video
News to go
Calciomercato, al via la sessione estiva
Elly Schlein al Pride di Milano: "Omotransfobia uccide" - Video
Fulmine colpisce una fontana in Polonia e... la manda ko - Video
Al Consiglio Ue con il figlio neonato, l'intervento della ministra svedese Pourmokhtari - Video
Scambio di prigionieri Russia-Ucraina, 160 soldati in festa per il ritorno a Kiev - Video
Bimbi e rischio caldo, il medico: "Al Pronto soccorso del Bambino Gesù uno su quattro per le alte temperature" - Video
Venezuela, partita la missione italiana della Protezione civile: chi sono i 97 esperti - Video
News to go
Decreto coesione, a chi è destinato il bonus e cosa non fare
Magi strappa la scheda elettorale: "Questa legge è uno sfregio alla Costituzione" - Video
Al Bioparco di Roma gli animali mangiano ghiaccioli contro il caldo torrido - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza